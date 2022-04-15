Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası
Bursa'da yol verme meselesi yüzünden tartışan iki sürücü trafik ışıklarında tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. O anlar başka bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.
TÜRKİYE 15.04.2022, 13:26
Olay merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre yolda tartışan iki kişi trafik ışıklarında durunca sözlü tartışma bir anda tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Motosikletli sürücüye defalarca yumrukla saldıran ve tartaklayan otomobil sürücüsüyle motosikletli sürücünün kavgasını diğer vatandaşlar ayırdı. İki tarafın ayrılmasının ardından otomobil sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise otobüste yolculuk yapan başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
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