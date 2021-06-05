Trafoda hırsızlık ölümle bitti!
Ağrı'da, bir elektrik şirketine ait trafoya hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen 44 yaşındaki şahıs, akımına kapılarak hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 05.06.2021, 09:44
Ağrı'nın merkez Fırat Mahallesi Erzurum Çevre Yolu Sanayi Mezarlığı içerisinde bulunan bir elektrik şirkete ait trafoda saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, trafoya hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen Metin A, elektrik kablolarını kesmeye çalıştığı sırada akıma kapıldı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine şirket görevlileri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Metin A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Metin A'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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