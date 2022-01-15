Trafoya giren hırsız çarpıldı!
Hırsızlık amacıyla trafoya girdiği iddia edilen M.A. (32), akıma kapıldı. M.A., hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesi Düdenbaşı mahallesinde trafoya giren kişinin elektrik akımına kapıldığını belirten vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, trafo içinden kendi imkanlarıyla çıkan M.A'yı yaralı halde buldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.A., ambulans ile Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. M.A'nın, trafoya hırsızlık amacıyla girdiği iddia edildi.
"TOPRAĞA BAS" DİYE UYARDI
Öte yandan, Mustafa A.’nın trafonun kapısında oturması, beton zemine inmesi, sallana sallana yürümesi vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca görüntülerde şüphelinin sol omzunun ve ellerinin yandığı, vatandaşların ise şahsa, "Toprağa bas toprağa, duvara dayan bari" dedikleri anlar yer aldı.
"KEBAP OLMUŞLAR"
Olayı gören İsa Budak, “Geldiğimizde kapıdan ses geliyordu. Bekledik bekledik bir kişi dışarı çıktı. Kebap olmuştu, diğer kişi kaçmış gitmiş. Yaralıyı ambulans götürdü ama çok yaralıydı. Bakır kablo çalmaya girmişler. Bu trafo çalışıyor biz yaklaşmaya korkuyoruz. Bunlar içeri girmişler” diye konuştu.
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