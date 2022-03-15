Traktörle 12 metrelik kuyuya düştü
Antalya'nın Alanya ilçesinde Hasan Hüseyin İnce, traktörle 12 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İnce, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, traktör de vinçle çıkarıldı
TÜRKİYE 15.03.2022, 19:05
Antalya'nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi'nde Hasan Hüseyin İnce, gece kullandığı traktörle tarımsal sulamada kullanılan kuyunun üzerinden geçerken, üstünü kapatan beton kırıldı.
12 METRELİK KUYUYA DÜŞTÜ
Traktörüyle 12 metre derinliğindeki kuyuya düşen İnce, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İnce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KUYUNUN SUYU BOŞALTILDI, TRAKTÖR SAHİBİNE VERİLDİ
İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Traktör ise kuyudan vinçle alındı. Sabah saatlerinde 12 metre derinliğindeki kuyunun suyu boşaltılarak, traktörün kalan parçaları da çıkarıldı ve sahibine teslim edildi.
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