Traktörle 12 metrelik kuyuya düştü

Antalya'nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi'nde Hasan Hüseyin İnce, gece kullandığı traktörle tarımsal sulamada kullanılan kuyunun üzerinden geçerken, üstünü kapatan beton kırıldı.

12 METRELİK KUYUYA DÜŞTÜ

Traktörüyle 12 metre derinliğindeki kuyuya düşen İnce, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İnce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KUYUNUN SUYU BOŞALTILDI, TRAKTÖR SAHİBİNE VERİLDİ

İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Traktör ise kuyudan vinçle alındı. Sabah saatlerinde 12 metre derinliğindeki kuyunun suyu boşaltılarak, traktörün kalan parçaları da çıkarıldı ve sahibine teslim edildi.