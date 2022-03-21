Traktörle drift yapmak isterken canından oluyordu
Sakarya’nın Hendek ilçesinde, karla kaplı yolda ‘drift’ yapmak istediği esnada bir traktör kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Traktörün üzerinden atlayan sürücü kurtulurken o anlar kameraya yansıdı.
TÜRKİYE 21.03.2022, 12:03
Hendek ilçesi Bakacak Mahallesi mevkiinde, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, traktörü ile karlı kaplı yolda ‘drift’ yapmak istedi. Bu esnada kontrolden çıkan traktör, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
Sürücü ise uçuruma yuvarlanan traktörden son anda atlayarak canını kurtardı.
O anlar ise saniye saniye kaydedildi.
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