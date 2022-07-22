Tren kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen tren kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 22.07.2022, 20:06
Adana istikametinden Mersin istikametine giden yük treni, asfalt firmasının taşeronluğunu yapan 34 TY 6352 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonette bulunan Ö.U. (34) ile Mehmet İspir (40) yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet İspir hayatını kaybederken, Ö. U.'nun hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.
Namaz Vakti 22 Temmuz 2022
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