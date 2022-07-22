banner86

banner85

Tren kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen tren kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

TÜRKİYE 22.07.2022, 20:06
Tren kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana istikametinden Mersin istikametine giden yük treni, asfalt firmasının taşeronluğunu yapan 34 TY 6352 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonette bulunan Ö.U. (34) ile Mehmet İspir (40) yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet İspir hayatını kaybederken, Ö. U.'nun hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

#tren #Kaza #Mersin #Tarsus
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 22 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Ankaragücü 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Hatayspor 0 0
12. Başakşehir 0 0
13. İstanbulspor 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Sivasspor 0 0
18. Trabzonspor 0 0
19. Ümraniye 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altay 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Bandırmaspor 0 0
5. Bodrumspor 0 0
6. Boluspor 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Eyüpspor 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa Futbol Kulübü 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Rizespor 0 0
16. Sakaryaspor 0 0
17. Samsunspor 0 0
18. Tuzlaspor 0 0
19. Ö.K Yeni Malatya 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brentford 0 0
5. Brighton 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Fulham 0 0
10. Leeds United 0 0
11. Leicester City 0 0
12. Liverpool 0 0
13. M.City 0 0
14. M. United 0 0
15. Newcastle 0 0
16. Nottingham Forest 0 0
17. Southampton 0 0
18. Tottenham 0 0
19. West Ham United 0 0
20. Wolverhampton Wanderers 0 0
Takımlar O P
1. Almeria 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cadiz 0 0
6. Celta Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Girona 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Rayo Vallecano 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0