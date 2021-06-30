TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyine operasyon: 7 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlediği hava harekatında 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle Gara’daki terör inlerini tek tek yerle bir etmeye devam ediyor.
Aralıksız devam eden Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek operasyonları ile örgüte darbe üstüne darbe vuruluyor. MİT, terör örgütünün sözde yöneticilerini nokta atışıyla etkisiz hale getiriyor.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Yine geçtiğimiz pazar günü Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirilmişti.
3 teröristin, Türkiye’de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenmişti.
Sofi Nurettin ile peş peşe darbe
Gara’da 18 Mayıs'ta Sofi Nurettin, Mahmur'da 6 Haziran'da Selman Bozkır, 11 Haziran'da Hasan Adır, 22 Haziran'da Süleymaniye'de Ulaş Doğan'ın etkisiz hale getirilmesi örgütte büyük paniğe neden oldu.
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