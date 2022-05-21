TSK yasa dışı geçişe geçit vermiyor: 15 terörist yakalandı
Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 14 FETÖ mensubu ile Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1 DEAŞ mensubu yakalandı.
TÜRKİYE 21.05.2022, 11:04 21.05.2022, 11:07
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hudutlarda mücadelesi aralıksız sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 21 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 14'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Ayrıca, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan 1 kişinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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