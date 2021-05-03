TÜBİTAK'tan yerli aşı müjdesi: Tarih verildi!

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’ndeki yerli aşı çalışmalarıyla ilgili son dakika açıklama yaptı.

VLP aşısıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mandal, "VLP aşısıyla ilgili 27 Mart tarihinde başlamış olduğumuz Faz- 1 çalışması şu an 1'inci fazı tamamlamak üzere. Bu haftanın sonunda biz de ikinci dozumuzu olacağız ve Faz- 1 çalışması tamamlanmış olacak. Bu ayın sonunda da inşallah her bir çalışma doğru gittiğinde Faz- 2 çalışmasına geçmiş olacağız." açıklamasında bulundu.

Mandal, "Takibinde yine yaklaşık 2 ay gibi bir süreyle Faz- 2 çalışması gerçekleşecek ve sonrasında da inşallah ağustos ayında Faz- 3 çalışmasına başlayabilmeyi ve yıl sonuna doğru da Faz- 3 çalışmasını başarıyla tamamlayıp tüm kullanıma hem ülkemizdeki hem de dünyadaki insanlığın kullanımına açmayı planlıyoruz" dedi.

Ayrıca, ağustos ayında 2 yerli virüs ilacının kullanıma sunulacağı belirtildi.

BAKAN VARANK GÖNÜLLÜ OLMUŞTU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ankara Onkoloji Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkezi'nde geliştirilen VLP aşısında gönüllü olmuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, VLP temelli yerli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşamasında gönüllü oldu.

İlk doz aşısını olduktan sonra açıklama yapan Bakan Varank, "Bu aşı adayımız virüsün 4 proteinini de dikkate alarak tasarlanmış bir aşı adayı. Dolasıyla çok inovatif bir aşı adayı olduğuna biz inanıyoruz" demişti.