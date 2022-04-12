Tüfek ustası kendi ayağını sıktı!
55 yaşındaki tüfek ustası İsmail C., çalıştığı silah fabrikasında deneme atışı y yaparken yanlışlıkla sağ ayağını yaraladı.
TÜRKİYE 12.04.2022, 14:26
Konya'nın Beyşehir ilçesinde fabrikada çalışan 55 yaşındaki tüfek ustası İsmail C., tüfekle deneme atışı yaparken kazayla kendi ayağını vurdu.
Test atışı yapılan tüfeğin namlusundaki fişeğin plastik olduğu, yaralanan ustanın ayağında kesi oluştuğu öğrenildi.
Sağ ayağını yaraladı
İHA'nın haberine göre; sağ ayağından yaralanan tüfek ustası, olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tüfek ustasının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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