Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı

Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi.

Gerekli izinleri alan Osman ve Vildan çiftinin düğünü için mahalledeki bir sokak trafiğe kapatıldı. Düğünün başlamasına dakikalar kala 2 kişi kapatılan yoldan geçmek istedi.

Düğün nedeniyle yolun kapatıldığı ve başka yoldan geçmeleri istenilen 2 kişi ile düğün sahipleri arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin sakinleştirmesi ile iki grup da dağıldı.

Peş peşe ateş ettiler

Kısa süre sonra iki saldırgan düğün alanına geri döndü. Birinin elinde tüfek diğerinin bıçak olan 2 şahıs önce kalabalığın arasına girerek düğün sahiplerinin kim olduklarını sordukları öğrenildi.

Damadın babasının ´Benim´ cevabını vermesi üzerine ardı ardına kalabalığa doğru ateş etti. O sırada gelin ve damat araçtan inerek düğün alanına girmek üzere olmaları dikkatlerden kaçmadı.

Düğün sahipleri ile saldırganlar, daha sonra birbirlerine tekme ve yumruklar ile saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, magandalar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kaçan şahıslardan birinin elindeki bıçağı bir çöp kovasına atması ise dikkatlerden kaçmadı. Kaçan saldırganlar ise her yerde aranıyor.