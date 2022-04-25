Tüfekli oyun kurbanı oldu

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı 1547 Sokak'taki bir evde toplanan 5 lise öğrencisi, odalardan birinde duran av tüfeğiyle oynarken Mehmet Arda Hür'ün başından vurulmasına sebep oldu.

Ölümle biten oyun

15 yaşındaki Hür hayatını kaybederken, 4 arkadaşı gözaltına alındı. Haberi alıp olay yerine gelen öğrenci yakınları ise büyük bir üzüntü yaşadı.

"Çocukların bağrış seslerine gittim"

Ev sahibi Coşkun Fırat D. İSE evin yakınından geçerken çocukların bağırmalarını duyup eve yaklaştığını belirterek, "Bağırışları duyup eve geldiğimde yeğenim C.E.D. 'Çocuk öldü' diyerek koşarak yanıma geldi. İçeriye baktığımda çocuk yerde yatıyordu. Yerde yatan çocuğu önce kucaklayıp dışarı çıkarmayı düşündüm. Sonra vazgeçtim. Hemen ambulansı aradım ve yardım istedim" ifadelerini kullandı.