TÜGVA binası önüne patlayıcı bırakan terörist tutuklandı
İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist Besra Y. tutuklandı.
TÜRKİYE 08.05.2022, 19:23
Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) terör örgütünün Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA temsilciliğine yönelik zaman ayarlı bomba eylemini gerçekleştiren şüpheli Besra Y. ile onunla irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheli Kazım K'nin, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan eylemi gerçekleştiren Besra Y. tutuklandı. Şüpheli Kazım K. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Namaz Vakti 08 Mayıs 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|71
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|36
|54
|8. Adana Demirspor
|36
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|36
|44
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|36
|34
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|34
|66
|3. Bandırmaspor
|34
|58
|4. İstanbulspor
|34
|58
|5. Erzurumspor
|34
|57
|6. Eyüpspor
|34
|51
|7. Tuzlaspor
|34
|49
|8. Samsunspor
|34
|47
|9. Keçiörengücü
|34
|47
|10. Manisa Futbol Kulübü
|35
|46
|11. Adanaspor
|35
|45
|12. Denizlispor
|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
|14. Boluspor
|34
|44
|15. Altınordu
|34
|42
|16. Bursaspor
|34
|41
|17. Kocaelispor
|34
|41
|18. Menemen Belediyespor
|34
|38
|19. Balıkesirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|83
|2. M.City
|35
|86
|3. Chelsea
|35
|67
|4. Arsenal
|35
|66
|5. Tottenham
|35
|62
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|35
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Crystal Palace
|35
|44
|11. Aston Villa
|34
|43
|12. Brentford
|36
|43
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Leicester City
|34
|42
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|34
|35
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|35
|34
|19. Watford
|35
|22
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Barcelona
|35
|69
|3. Sevilla
|35
|65
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|35
|58
|6. Real Sociedad
|35
|56
|7. Villarreal
|35
|53
|8. Athletic Bilbao
|35
|52
|9. Osasuna
|35
|46
|10. Valencia
|35
|44
|11. Celta Vigo
|35
|43
|12. Rayo Vallecano
|35
|42
|13. Elche
|35
|39
|14. Espanyol
|35
|40
|15. Getafe
|35
|37
|16. Cadiz
|35
|35
|17. Granada
|35
|34
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Levante
|35
|29
|20. Deportivo Alaves
|35
|28