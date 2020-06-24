TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı

Türkiye'de, 2018 yılında 426 bin 449 olan ölüm sayısı, 2019 yılında 435 bin 941 kişi oldu. Ölenlerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluşturdu.

TÜRKİYE 24.06.2020, 10:28
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TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılına ilişkin ölüm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ölüm sayısı 2018 yılında 426 bin 449 iken 2019 yılında 435 bin 941 kişi oldu. Ölenlerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2018 yılında binde 5,2 iken 2019 yılında binde 5,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düştü.

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il Kastamonu oldu

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il 2019 yılında binde 9,9 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 9,3 ile Sinop, binde 8,9 ile Balıkesir, binde 8,6 ile Edirne izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,4 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,7 ile Hakkari, binde 2,9 ile Van ve binde 3,1 ile Batman ve Şanlıurfa izledi.

Türkiye'nin kaba ölüm hızının Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin kaba ölüm hızlarından daha düşük olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin kaba ölüm hızları incelendiğinde, 2018 yılında en yüksek kaba ölüm hızına sahip olan ülkenin binde 15,4 ile Bulgaristan, en düşük kaba ölüm hızına sahip olan ülkenin ise binde 6,4 ile İrlanda olduğu görüldü.

Ölümlerin nedenleri

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2019 yılında yüzde 36,8 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 18,4 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 12,9 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin yüzde 39,1'inin iskemik kalp hastalığından, yüzde 22,2'sinin serebro-vasküler hastalıklardan, yüzde 25,7'sinin diğer kalp hastalıklarından öldüğü görüldü.

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2019 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 47,2 ile Aydın oldu. Bu ili yüzde 47,0 ile Denizli, yüzde 46,2 ile Kırıkkale, yüzde 44,2 ile Çanakkale izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise yüzde 24,5 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 27,6 ile Van,  yüzde 28,8 ile Kayseri, yüzde 29,7 ile Şırnak ve Ağrı izledi.

Tümörden kaynaklı ölümler

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin yüzde 30,2'sinin gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen, yüzde 7,9'unun lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümöründen, yüzde 8,1'inin midenin kötü huylu tümöründen öldüğü görüldü.

İyi ve kötü huylu tümörlerden ölenler illere göre incelendiğinde, 2019 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 22,2 ile İstanbul olduğu görüldü. Bu ili yüzde 22,1 ile Tekirdağ, yüzde 21,9 ile Kırklareli ve Edirne, yüzde 21,8 ile Erzurum izledi. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 10,7 ile Şanlıurfa, Hakkari ve Şırnak.

Bebek ölüm hızı binde 9,1 oldu

Bebek ölüm sayısı, 2018 yılında 11 bin 598 iken 2019 yılında 10 bin 770 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2018 yılında binde 9,3 iken 2019 yılında binde 9,1 oldu. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin canlı doğum başına 9,1 bebek ölümü gerçekleşti.

Bir ayını tamamlayamadan ölen bebeklerin oranı 2018 yılında yüzde 65,1 iken 2019 yılında yüzde 63,6 oldu. Ölen bebeklerin 2019 yılında yüzde 12,3'ünün ilk gün, yüzde 29,6'sının 1-6 günlükken, yüzde 21,7'sinin ise 7-29 günlükken yaşamını yitirdiği görüldü. Ölen bebeklerden 1-4 aylıkken yaşamını yitirenlerin oranı ise yüzde 23,3 oldu.

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2018 yılında binde 11,3 iken 2019 yılında 11,2 oldu.

#Türkiye İstatistik Kurumu #TÜİK #Türkiye #ölüm
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