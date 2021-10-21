Tunceli'de 1 askerimiz şehit oldu

Hain terör örgütü PKK'ya karşı güvenlik güçlerinin mücadelesi devam ediyor.

Sınır içinde güvenliği ve huzuru sağlamak üzere sahada yer alan kahraman askerlerimiz, teröristlere sığınacak hiçbir alan bırakmıyor.

Tunceli'de teröre karşı başlatılan Eren-7 operasyonu kapsamında sahada mücadele eden 1 askerimizden acı haber geldi.

UZMAN ÇAVUŞ BURAK TORTUMLU, ŞEHİT EDİLDİ

Operasyonda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Mili Savunma Bakanlığı, Şehit Tortumlu'nun vefatına ilişkin açıklama yaptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bakanlığın yapılan açıklamada, "Tunceli’de Eren- 7 Operasyonu’nda; 1 Jandarma Uzman Çavuşumuz Burak Tortumlu ağır yaralanmış, helikopter ile bölgeden alınarak Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur.

Şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

ASKERİMİZİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLER SAĞ BIRAKILMADI

Operasyonda çıkan çatışmada jandarma personelimizi de şehit eden Gri kategorideki Kurtay Şerzan kod adlı Hayrettin Güneş adlı terörist dahil 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.