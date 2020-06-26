Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi!
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Ovacık kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
TÜRKİYE 26.06.2020, 09:45 26.06.2020, 09:58
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İçişleri Bakanlığından, Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Gri listeye bir çizik daha
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede yer alan Argeş kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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