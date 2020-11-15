Tunceli'de gece saatlerinde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 00.22'de meydana gelen sarsıntı, 10,06 kilometre derinlikte kaydedildi.

Deprem, ilçenin yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi.