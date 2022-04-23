Tunceli'de teröristlerce kullanılan 5 sığınak imha edildi
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 sığınak imha edildi.
TÜRKİYE 23.04.2022, 20:43
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.
Özel eğitimli köpeklerle arazide arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 5 sığınak tespit etti.
Sığınaklarda yapılan aramalarda, 4 pil bloku, küçük tüp, 20 metre elektrik kablosu, 16 çift ayakkabı, 3 litre gres yağı, ekmek sacı, 10 kilogram un, 10 kilogram peynir, 20 kilogram zeytin, 3 testere, kürek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçleri malzemelere el koyduktan sonra sığınakları imha etti.
Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürüyor.
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