Tunceli’de, üşüyen kedi köpeğe sığındı

Tunceli’de bir kedi, yoğun kar yağışından korunmak için çareyi köpeğe sığınmakta buldu.

Tunceli’de devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Yaşanan olumsuzluklardan yalnız insanlar değil, sokak hayvanları da nasibini aldı. Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle üşüyen bir yavru kedi, çareyi dişi bir sokak köpeğine sığınmakta buldu.

YALAYARAK ISITMAYA ÇALIŞTI

İsmail Yoleri isimli vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, kedinin önce yavaş yavaş köpeğe sokulduğu görüldü. Önce kediyi yalayarak ısıtmaya çalışan köpek, daha sonra kediyi kucağına alarak kar yağışından korudu.