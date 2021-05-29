Tünel içinde kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü 2 yaralı
Tünel içinde ters yönde ilerleyen kamyonetin karşı yönden gelen araçla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.
Tirebolu ilçesinde Kilise Burnu Tüneli'nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, Nuri Bayraktaroğlu kontrolündeki 25 TC 836 plakalı Dodge Fargo marka kamyonet, ters yönde tünelde ilerlerken karşı yönden gelen Selçuk Aktan kontrolündeki 28 AAJ 718 plakalı Fiat Fiorino marka araçla kafa kafaya çarpıştı.
AYNI ARAÇTAKİ İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada Fiat marka araçta bulunan sürücü Selçuk Aktan ile yolcu olarak bulunan Fatih Bayır olay yerinde hayatını kaybetti.
YARALANAN İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kamyonetin sürücüsü Nuri Bayraktaroğlu ile aynı araçta bulunan Asiye Bayraktaroğlu ise yaralandı. Ağır yaralanan Asiye Bayraktaroğlu, Tirebolu Devlet Hastanesi'ndeki kontrollerinin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Terk istikamette tünele giren kamyonetin neden olduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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