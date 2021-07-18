Tünel içinde sollama yapan sürücü, tanker ve vinç arasında sıkıştı

Erzurum istikametinden Artvin’e istikametine doğru giden otomobil sürücüsü tünel içinde sollama yaptığı sırada karşıdan gelen akaryakıt yüklü tanker ve sollama yaptığı vinç arasında sıkıştı.



Araç içinde bulunan 3 kişi hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.