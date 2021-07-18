Tünel içinde sollama yapan sürücü, tanker ve vinç arasında sıkıştı
Tünel içinde hatalı sollama yapan otomobil karşı yönden gelen tanker ile vinç arasında sıkıştı. Hurdaya dönen otomobildekiler kazadan yaralı olarak kurtuldu.
TÜRKİYE 18.07.2021, 11:22 18.07.2021, 13:22
Erzurum istikametinden Artvin’e istikametine doğru giden otomobil sürücüsü tünel içinde sollama yaptığı sırada karşıdan gelen akaryakıt yüklü tanker ve sollama yaptığı vinç arasında sıkıştı.
Araç içinde bulunan 3 kişi hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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