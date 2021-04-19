Türbede Tik-Tok çektiği görüntülere tepki yağıyor
Ramazan ayının içinde bulunduğumuz bugünlerde sosyal medya uygulaması olan TikTok'ta yayınlanan bir video büyük tepki çekti. Videoda, açık kıyafetlerle türbeye giren bir kişinin dini hassasiyetlerle alay edercesine yaptığı hareketler ve sonunda türbeyi öpmesi yer alıyor.
TÜRKİYE 19.04.2021, 14:29
Sosyal medya platformu olan TikTok'ta yayınlanan bir video, vatandaşların tepkisini çekti. Dini hassasiyetleri alaya alacak şekilde bir türbede video çekilmesine tepki gösteren vatandaşlar, Çiğdem Hazar Şeker isimli kullanıcıdan şikayetçi oldu.
AÇIK KIYAFETLERLE GİRİP ELİNE KUR'AN ALDI
Adana'da çekildiği öne sürülen söz konusu görüntülerde, Çiğdem Hazar Şeker kullanıcı adına sahip olan TikTok kullanıcısının açık kıyafetlerle türbeye girerek eline bir Kur'an aldığı görüldü. Daha sonra farklı mimikler yaparak arka planda çalan ilahiye eşlik eden Şeker, türbeye yaslanarak öptü.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ
Ramazan ayı içerisinde bulunduğumuz şu günlerde ortaya çıkan bu video, sosyal medya kullanıcılarının da büyük tepkisini çekti. O yorumlardan bazıları:
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