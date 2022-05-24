Turistin bacağına sarılıp bırakmayan dilenci çocuk
Gördüğü turistin bacağına yapışarak para isteyen dilenci kız çocuğu, parayı alınca yoluna gitti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
TÜRKİYE 24.05.2022, 16:01
Her yıl Türkiye’ye milyonlarca turist geliyor, gezmedik yer bırakmıyor.
Turistlerin ilk durağı olan İstanbul’da da bazı manzaralar hiç değişmiyor.
Bacağına yapıştı
Görüntüler Fatih ilçesinden…
9-10 yaşlarında olduğu tahmin edilen dilenci kız çocuğu, gördüğü bir turist çiftin yanına yaklaştı.
Dilenci çocuk, bir anda o turistin bacağına yapıştı, para istedi.
Parayı aldı, turisti bıraktı
Bunu fark eden bir vatandaş ise turisti çocuktan kurtarmak için canla başla mücadeleye başladı.
Uzun süre direnen çocuk, parayı alınca turisti bıraktı.
Bu anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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