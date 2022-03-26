banner86

banner85

Turizm sektörünün bugünü ve yarını MÜSİAD 105. GİK programında ele alındı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "2022 yılında 42 milyon turist ve 35 milyar dolar gelire ulaşmak hedefleniyor. Sektörün 2028 yılı projeksiyonu ise 120 milyon turist ve 100 milyar dolar gelire ulaşmak" diye konuştu.

TÜRKİYE 26.03.2022, 21:34 26.03.2022, 21:37
Turizm sektörünün bugünü ve yarını MÜSİAD 105. GİK programında ele alındı

Asmalı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın katıldığı, "Nitelikli Turizmin Geliştirilmesi" konulu MÜSİAD 105. Genel İdare Kurulu'nda yaptığı konuşmada, her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de yenilikçi stratejilere, iş birliklerine ve yeni iş modellerine imza atarak ilerlediklerini söyledi. Türkiye'yi turizmde dünya markası yapana kadar çalışacaklarını dile getiren Asmalı, "Yaşanan tüm gelişmelere rağmen turizm sektörü, Türkiye'nin ulusal ve global perspektifteki algısını en üst düzeye çıkarabilecek bir güce sahip. Salgının olumsuz etkilerine rağmen ülkemiz, 2021'de yurt dışı ziyaretçi sayısında 29 milyonu, turizm gelirlerinde ise 24 milyar doları aştı. Bu rakamlar; 2020'ye göre ziyaretçi sayısında yüzde 83'lük, gelir noktasında ise yüzde 100'lük bir artışa tekabül ediyor." dedi.

Daha önceki dönemlerde turizm sektörü genelinde yaşanılan zorlukların ustaca yönetildiğini aktaran Asmalı, tüm krizlere karşı bağışıklık elde etmenin en önemli yönteminin ise pazar çeşitliliğine yönelmek olduğunu ifade etti.

Salgın döneminde turizmdeki eğilim değişti

Turizm sektöründe alternatif turizm çeşitleriyle iç turizmi hareketlendirmeye yönelik adımların da atılması gerektiğini ifade eden Asmalı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, bu noktada çok etkili bir strateji uyguladığını kaydetti. Asmalı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Turizm Geliştirme Ajansı'nın yenilikçi atılımlarını MÜSİAD olarak yakından takip ettiklerini anlatarak, "Bu eylemler doğrultusunda 2022 yılında 42 milyon turist ve 35 milyar dolar gelire ulaşmak hedefleniyor. Sektörün 2028 yılı projeksiyonu ise 120 milyon turist ve 100 milyar dolar gelire ulaşmak" diye konuştu.

Türkiye ve dünya genelinde salgın döneminde her şey dahil konseptli konaklama işletmelerinin yerine alternatif turizm türlerine doğru değişen bir eğilim oluştuğunun gözlemlendiğini ifade eden Asmalı, yerli ve yabancı turistlere bu kapsamda yeni deneyimler sunabilmenin turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm ortakların en önemli odak noktası olması gerektiğini belirtti. Ülkenin yurt dışındaki bilinirliğini en üst seviyeye taşıyabilmek açısından yenilikçi projeler geliştirmeye devam etmeleri gerektiğinin altını çizen Asmalı, şunları söyledi: "Formula 1, bisiklet yarışları gibi spor turizmi etkinliklerinin, kış turizmi organizasyonlarının, doğa ve macera turizminin, kültür turizmi aktivitelerinin, Hac ve Umre organizasyonlarının, helal turizm açılımının, sağlık ve termal turizm potansiyelimizin, dizi-film turizminin, düğün turizminin, zincir otellerin inovatif hizmetlerinin, farklı illerle özdeşleşen gastronomi odaklı projelerin hızlanması ve geniş kitlelere duyurulması büyük önem taşıyor.  2023 Turizm Stratejisi kapsamında Türkiye’nin lezzet haritasının çıkarılması, gastronomi güzergahlarının oluşturulması, kültür turları ile sağlık turizminin geliştirilmesi ve turistlerin alışveriş harcamalarını yükseltmeye yönelik adımlar atılacak. Yeni kültür rotaları ile arazi ve bisiklet turizmine yönelik rotalar oluşturulacak. Bisiklet dostu otel sayısı artırılacak. Türkiye’ye büyük rakamlarla turist gönderen ana pazarlarımızın yanı sıra Uzak Doğu ve Pasifik bölgelerinde yer alan Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya gibi yükselen pazarlara da odaklanılacak."

Asmalı, 2022 ve sonrasında Türkiye’nin turizm potansiyelini hizmet, deneyim ve memnuniyet ekseninde çok daha aydınlık yarınlara taşıyabilecek tecrübe ve istihdam gücüne sahip olduklarını sözlerine ekledi. Asmalı, "Nitelikli Turizmin Geliştirilmesi" konulu panele katılan turizm sektörü temsilcilerine MÜSİAD'ın Büyük Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Yetim Hamilik Sertifikası hediye etti.

#MÜSİAD #Turizm #Mahmut Asmalı #Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 26 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19