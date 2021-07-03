Turizmde beklenen hareketlilik yaşanmaya başlandı!

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Temmuz itibarıyla başlayan normalleşme süreci, Kapadokya'daki konaklama tesislerinde rezervasyon taleplerini artırdı.



Kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerle bezeli bir ortamda tatil imkanı sunan Kapadokya'daki turistik merkezler, salgın sürecinin başlamasının ardından en yoğun günlerini yaşıyor.



Ege'deki oteller, Kurban Bayramı rezervasyonlarıyla yaklaşık yüzde 90 doluluğa ulaştı.

Salgın nedeniyle zor günlerden geçen turizm sektörü, hem aşılanmanın artması hem de vaka sayılarının düşmesiyle yeniden hareketlendi.



Rusya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uyguladığı uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından Antalya'ya bir haftada gelen Rus turist sayısı 110 bini aştı.