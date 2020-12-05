Türk Deniz Kuvvetleri Oruç Reis'e 82 gün refakat etti
Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz’de sismik araştırma faaliyeti yürüten Oruç Reis'e, 8 Ağustos -12 Eylül ve 11 Ekim- 29 Kasım tarihleri arasında toplam 82 gün refakat etti.
TÜRKİYE 05.12.2020, 17:02 05.12.2020, 17:06
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Deniz Kuvvetleri, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyeti yürüten Oruç Reis araştırma gemisine iki periyot halinde toplam 82 gün refakat ve koruma sağladı.
Araştırma gemisini 82 gün boyunca yalnız bırakmayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Doğu Akdeniz ve Ege'de 45 bin saat seyir yaptı, deniz karakol uçakları ve helikopterler tarafından 1170 saat, İHA tarafından 3 bin 600 saat uçuş gerçekleştirilerek mavi vatanın güvenliği için çalıştı
Refakat ve koruma görevine, Kara Kuvvetleri Komutanlığının taarruz/genel maksat helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da destek verdi.
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