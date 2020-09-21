Türk kadınları erkeklere göre yaklaşık 5,5 yıl daha fazla yaşıyor

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi, ortalama 78,6 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2017-2019" istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2013-2015'de 78 yıl iken, 2017-2019'da 78,6 yıla yükseldi.

Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 75,9 yıla, kadınlarda 81,3 yıla çıktı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl oldu.

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,6 yıl olurken, bu süre erkekler için 62 yıl, kadınlar için 67,3 yıl olarak belirlendi.

Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 50 yıl olan kalan yaşam süresi, erkeklerde 47,6 yıl, kadınlarda 52,5 yıl olarak tespit edildi. Bu kapsamda kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 4,9 yıl olarak hesaplandı.

Ülke genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,9 yıl, bu süre erkeklerde 28,6 yıl, kadınlarda 33,1 yıl olarak belirlendi.

65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 18 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 16,3 yıl, kadınlarda 19,6 yılı buluyor. Buna göre, 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha fazla yaşaması bekleniyor.

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