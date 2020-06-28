Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2229 Yaşında

Millî Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2229'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaşıldı.

Paylaşımda, "Şanlı tarihimizin ayrılmaz parçası, kutlu zaferlerimizin mimarı, her zaman görevinin başında ve asil milletimizin emrinde olan Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 2229’uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun!" ifadelerine yer verildi.