Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2229 Yaşında
Kuruluşu Büyük Hun İmparatoru Mete Han’ın tahta çıkış tarihi olan M.Ö. 209 yılı esas alınan Türk Kara Kuvvetleri 2229 yaşında...
TÜRKİYE 28.06.2020, 18:03 28.06.2020, 19:07
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Millî Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2229'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaşıldı.
Paylaşımda, "Şanlı tarihimizin ayrılmaz parçası, kutlu zaferlerimizin mimarı, her zaman görevinin başında ve asil milletimizin emrinde olan Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 2229’uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun!" ifadelerine yer verildi.
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