Türk pasaportuna çirkin saldırı! Fenomen olmak bu kadar önemli mi?
Fenomen olmak için Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip TikTok hesabı üzerinden paylaşan çift, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılaştı.
Sosyal medya platformu TikTok hesabı üzerinden bazı gençler, popüler olma adına kendi değerlerini alaya alma ve aşağılamaya yönelik içerik paylaşmaya devam ediyor.
Bu defa da 'Kamurannazlican' kullanıcı adı TikTok'ta video çeken bir çiftin, Türk pasaportunu aşağılayan bir video paylaşması büyük tepki topladı.
BARDAK ALTLIĞI OLARAK KULLANDILAR
'Türk pasaportunun kullanıldığı yerler' içerikli videoda, pasaportun fırın eldiveni, kitap ayracı, bardak altlığı olarak kullanıldığı görüldü.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTILAR
Yapılan hakarete kayıtsız kalmayan birçok kullanıcı, tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterdi. Yapılan yorumlarda, bu harekete kayıtsız kalınmaması gerektiği vurgulanırken, birçok kişi "pasaportları iptal edilsin" yorumları yaptı. Gelen tepkilerin ardından, şahısların sosyal medya hesaplarını kapattıkları görüldü.
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