Türk Yıldızları Büyük Taarruz için uçtu
Büyük Taarruz'un 99. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Nefes kesen gösteride Türk Yıldızları'nın performansı göz doldurdu.
TÜRKİYE 25.08.2021, 14:18
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu Türk Yıldızlarının gösterisini izlemek isteyenler, kentin farklı noktalarında, COVID-19 tedbirleri kapsamında bir araya geldi.
Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, Afyonkarahisar semalarındaki manevralarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.
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