Türk Yıldızları gösteri uçağı düştü! Pilot şehit oldu

Akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF5 tipi bir gösteri uçağı, Konya'nın Karatay ilçesinde düştü. Uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Genççelebi'nin şehit olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE 07.04.2021, 14:44 07.04.2021, 16:18
Türk Yıldızları gösteri uçağı düştü! Pilot şehit oldu

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde askeri gösteri uçağı düştü.

Olay sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye askeri helikopterler de gönderildi.

AKROBASİ TİMİ TÜRK YILDIZLARI'NA AİT UÇAK DÜŞTÜ

Akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF5 tipi gösteri uçağının, Konya 3. Ana Jet Üssü'ndan havalandığı öğrenildi.

UÇAĞIN PİLOTU ŞEHİT OLDU

Arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma sürerken, uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Genççelebi'nin şehit olduğu açıklandı.

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MSB'DEN, DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, düşen uçakla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır."

BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da düşen uçakla ilgili bir açıklama daha yaptı.

Açıklamada uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Genççelebi'nin şehit olduğu kamuoyuyla paylaşıldı.

"Uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz"

ERDOĞAN'DAN ŞEHİT PİLOTA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Konya'da düşen uçakla ilgili bir mesaj yayınladı.

Erdoğan, kazada şehit olan pilota başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başsağlığı mesajı şöyle:

"Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim.

Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum."

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#Uçak #gösteri #Uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Genççelebi #Konya
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