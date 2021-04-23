Türkiye 23 Nisan'ı kutladı!

Kırıkkale'de Jandarma ve polis trafik ekipleri de Türk bayraklarıyla süsledikleri ekip araçlarıyla kent merkezinde konvoy düzenledi.

Kars'ta bir grup gönüllü, sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanyada topladıkları oyuncakları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla köy köy gezerek çocuklara dağıttı.

İstanbul, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikte, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı makamları "Online" olarak minik öğrencilere bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ise koltuğunu bir günlüğüne engelli çocuklara bıraktı.

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yılda çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı.

Birçok kentte de sokağa çıkmayan çocuklar için yollarda etkinlikler düzenlendi