Türkiye aşı kapasitesini geliştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferansla katıldığı TÜBİTAK COVİD-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Dünyada çalışılan farklı aşı teknolojilerinin tamamına ve hatta daha yenilikçi yöntemlere COVID-19 Türkiye Platformu tarafından da çalışıldı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasından satır başları:

Dünyada çalışılan farklı aşı teknolojilerinin tamamına ve hatta daha yenilikçi yöntemlere COVID-19 Türkiye Platformu tarafından da çalışıldı.Ekosistemimizdeki 13 aşı adayı Dünya Sağlık Örgütünün listesinde. Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz. Türkiye aşı üretim kapasitesini de geliştirdi. Tekirdağ, Kocaeli ve Adıyaman'da 3 firma, 160 milyon doz aşı üretebilecek kapasiteye sahip.

8 aşı geliştirme projesi başta olmak üzere 17 proje üretiliyor. 17 projeye emek veren tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 5 aşı projesinden 2 tanesinin yürütücüsü de bizlerle. Küresel salgın hız kesmeden devam ediyor.

'4 AŞI ADAYIMIZ HAYVAN DENEYLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞ DURUMDA'

Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda. 2 hususta yük söz konusu. 1'incisi ekonomi, 2'incisi sağlık sektörü. Hamdolsun Türkiye bu sınavı başarıyla veren ülkeler arasında. Yerinde ve doğru adımlar attık. Dinamik ve kapsayıcı tedbirler geliştirdik. Atılacak her adım ülkemizde aşı ve ilaç çalışmalarına çağ atlatacak.

İnoktif aşı, virüs benzeri parçacık aşı, adönavirüs aşısı, ASC zerrecik teknolojilerine ilişkin aşı hakkında çalışmalar devam ediyor.