Türkiye'de her yıl 7,7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor

Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yapılan bir araştırmada Türkiye'nin 7,7 milyon tondan fazla gıdayı israf ettiğini ortaya çıkardı.

TÜRKİYE 06.03.2021, 11:01
Türkiye'de her yıl 7,7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan 'Gıda İsrafı Endeksi Raporu' açıklandı. Açıklanan verilerde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Rapora göre Türkiye'de her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor.

7,7 MİLYON TONDAN FAZLA GIDA İSRAF EDİLDİ

2021 yılı verilerine göre Türkiye'de 7,7 milyon tondan fazla gıda israf edildi.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN EN FAZLA İSRAFTA TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ

Türkiye dünya genelinde kişi başına düşen en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler arasında 3. sırada yer alıyor.

Bu listede en fazla israf yapan 2 ülke ise sırasıyla, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Meksika oldu.

DÜNYA GENELİNDE HER YIL 931 MİLYON TON GIDA İSRAF EDİLİYOR

Rapora göre dünya genelinde her yıl toplam 931 milyon ton gıda israf ediliyor.

Bu, küresel çapta perakende satış noktaları, evler ve restoranlarda tüketime hazır gıdanın yüzde 17'sinin doğrudan çöpe gitmesi anlamına geliyor.

Türkiye de her yıl 7,7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor #2

İSRAFIN YÜZDE 61'İ EVLERDE YAPILIYOR

Raporda israfın yüzde 61'inin evlerde yapıldığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik çalışmaları yapan Wrap adlı sivil toplum kuruluşuyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre dünya genelinde israf edilen gıdanın toplamı 40 tonluk 23 milyon kamyon dolusu yiyeceğe karşılık geliyor.

Türkiye de her yıl 7,7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor #3

İSRAF EDİLEN GIDANIN UZUNLUĞU DÜNYANIN ÇEVRESİNİN 7 KATI

Uzmanlar, "Bu kadar kamyonun uzunluğu dünyanın çevresinin yedi katı" diyor.

Daha önce gıda israfının daha çok zengin ülkelere özgü bir sorun olduğu düşünülüyordu.

Fakat araştırma, gelir gruplarından bağımsız olarak her ülkede önemli miktarda gıdanın israf edildiğine işaret ediyor.

Türkiye de her yıl 7,7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor #4

2019'DA 690 MİLYON İNSAN AÇLIKTAN ETKİLENDİ

BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gıda israfının 2030'a kadar yarı yarıya azaltılmasını öngörüyor.

Wrap'ten Richard Swannell "Küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 8-10'u, israf edilen gıdalardan kaynaklanıyor. Yani gıda israfını bir ülke gibi düşünürsek, gıda israfı atmosfere en fazla sera gazı salan üçüncü ülke olacaktı" dedi.

2019'da açlıktan 690 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyordu.

Koronavirüs pandemisiyle bu sayının daha da artması bekleniyor.

Türkiye de her yıl 7,7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor #5

#Gıda #İsraf #Türkiye
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