Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı? Sağlık Bakanı Koca, son rakamları paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin aşılamada 6'ıncı sırada olduğunu belirterek son rakamları paylaştı. Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16.668.844'tür." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE 03.04.2021, 23:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki aşılama süreci ile ilgili son durumu aktardı. Koca en çok aşı yapan ülkeler arasında Türkiye'nin altıncı sırada olduğunu, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke durumunda olduğunu belirtti.
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Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya'dır. Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16.668.844'tür."
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