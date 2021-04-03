Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı? Sağlık Bakanı Koca, son rakamları paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki aşılama süreci ile ilgili son durumu aktardı. Koca en çok aşı yapan ülkeler arasında Türkiye'nin altıncı sırada olduğunu, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke durumunda olduğunu belirtti.

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Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya'dır. Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16.668.844'tür."