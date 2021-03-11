Türkiye'de üretilen 'Xiaomi' akıllı telefonlar nisanda satışa sunulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasını ziyaretinde, "Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar, Türkiye'de satılmaya başlayacak." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE 11.03.2021, 11:40
Türkiye'de üretilen 'Xiaomi' akıllı telefonlar nisanda satışa sunulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mustafa Varank, Xiaomi'nin akıllı telefon üretimi için test çalışmalarının devam ettiği üretim tesisini ziyaret etti.

Varank'a incelemelerinde Xiaomi Orta Doğu Genel Müdürü Ronnie Wang, Xiaomi Türkiye Müdürü Usher Liu, Salcomp Türkiye Müdürü David Chang, Salcomp Operasyon Yöneticisi George Deng ile Kontrolmatik CEO'su Sami Aslanhan eşlik etti.

Fabrikadaki incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle global teknoloji firmalarının Türkiye'de akıllı telefon pazarına yatırım yapmaya başladıklarını daha önce konuşmuştuk. Tüm Türkiye'nin aslında merakla beklediği bir husustan bahsediyoruz. Xiaomi telefonlarının üretildiği ve önümüzdeki dönemde üretileceği Avcılar'daki fabrikayı ziyaret ediyoruz. Bildiğiniz gibi, Xiaomi bir global teknoloji firması. Şu anda marka olarak dünyada en üst sıralara tırmanan, dünyanın en güçlü firmaları arasında yer alan Çin menşeili bir firma. İşte Xiaomi artık telefonlarını Türkiye'de üretmeye başlıyor."

Varank, firmanın strateji olarak genelde partnerlerle ve ortaklarla üretim gerçekleştirdiğini aktararak, Türkiye'de de üretici firma olarak Salcomp'un seçildiğini belirtti.

Salcomp'un tüm dünyada teknoloji alanında üretim yapan çok önemli bir global marka olduğuna dikkati çeken Varank, "İşte bugün burada bulunduğumuz fabrika aslında 1975 yılında kurulmuş eski bir fabrika. Burayı satın aldılar. Burada gördüğünüz üzere modern bir şekilde fabrikayı yenilediler. 15 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapacaklar. Yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik 'temiz oda' oluşturdular." bilgilerini paylaştı.

"Bu tesislerde yıllık 5 milyon telefon üretme kapasitesine ulaşılacak"

Varank, telefon üretimlerinin SKD ya da CKD'den başlayabildiğini, SKD'nin daha az parçanın montajla bir araya getirilmesi, CKD'nin ise komponentlerin daha en baştan itibaren üretilip yerleştirilmesiyle yapılan bir üretim çeşidi olduğunu anlattı.

Global firmaların Türkiye'ye gelerek CKD'den itibaren artık üretim yapmaya başlayacaklarını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Burada Xiaomi telefonlarının üretim testleri yapılmaya başlandı. Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye’de satılmaya başlayacak. Bu senenin sonuna kadar da firma, CKD yatırımlarını tamamlamayı düşünüyor. Bu tesislerde yıllık 5 milyon telefon üretme kapasitesine ulaşılacak. Tabii ki global teknoloji firmalarının Türkiye'ye yatırım yapmasından, Türkiye'ye ilgi göstermesinden oldukça memnunuz. Tabii ki onlara şu tavsiyede bulunuyoruz; Türkiye'ye geldiğinizde lütfen yerli tedarikçilerle de görüşmelerinizi yapın. Kendi tedarik zincirlerinize Türkiye'deki yerleşik tedarikçileri de katmaya çalışın ve elbette Türkiye'den ihracatı da hedefleyin."

Varank, Türkiye'nin 10 milyonun üzerinde telefonun satıldığı önemli bir pazar olduğunun altını çizerek, "Hem bu pazarda iddialı bir şekilde bulunmak hem de Türkiye’deki yaptıkları üretimle dünyaya bu telefonları satabilmek global markalar açısından önemli. İnşallah burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde de 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak." ifadesini kullandı.

"Global teknoloji firmalarını Türkiye'ye çekmek için teşviklerimizi sürdüreceğiz"

Xiaomi ve Salcomp'un temsilcilerine teşekkürlerini ileten Varank, "Burada özellikle know-how transferiyle kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin de yetişmesine katkı sağlıyorlar. İnşallah global teknoloji firmalarını Türkiye'ye daha fazla çekmek, beraber Türkiye'de ortaklıklarının önünü açmak için de biz hükümet olarak önümüzdeki dönemde desteklerimizi, teşviklerimizi sürdüreceğiz. Sadece üretim değil Ar-Ge alanında da bu firmaların Türkiye'ye yatırım yapma niyetleri var. İnşallah o yatırımlarını da Türkiye'ye çekmeyi başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Xiaomi, dünyanın en büyük şarj ve akıllı telefon aksesuarı üreticisi Finlandiya menşeli Salcomp ile Türkiye’de yapacağı üretim için İstanbul Avcılar’ı seçti. Burada 1975 yılında kurulmuş eski bir fabrika binası baştan aşağı yenilendi. 15 bin metrekarelik kapalı alanı, 7500 metrekarelik temiz odası bulunan üretim tesisinde, Salcomp’un teknoloji çözüm ortaklığını ise Kontrolmatik firması üstlendi.

#mustafa varank #Xiaomi #Akıllı telefonlar
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