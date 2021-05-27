Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı
Türk İlaç, Rusya'da geliştirilen CoviVac koronavirüs aşısının üretimine ilişkin temel esasları içeren mutabakat anlaşması yaptı.
TÜRKİYE 27.05.2021, 10:38
Türk İlaç, Rusya'da geliştirilen CoviVac adlı koronavirüs aşısının üretimi, ruhsatlandırılması ve dağıtımı için yapılacak nihai anlaşmanın temel esaslarını içeren mutabakat anlaşması imzaladı.
Şirket KAP'a yaptığı açıklamaya göre anlaşması International Research Institute for Advance Systems (IRIAS) ile yaptı.
Rusya, Chumakov araştırma enstitüsü tarafından geliştirilen aşının ülke içinde kullanımı için Şubat ayında onay vermiş, Mart ayında üretime başlamıştı.
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