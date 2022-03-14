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Türkiye'de uzaya hazırlık!

Gelecekte uzaya yerleşme imkanına yönelik 'Ay toprağı’ üreten ülkeler arasında Türkiye, 10’uncu sırada yerini aldı. Türkiye’deki Ay toprağı üretimi çalışmalarının daha avantajlı olduğu belirtildi

TÜRKİYE 14.03.2022, 11:20
Türkiye'de uzaya hazırlık!

ABD, Almanya (AB ile), Avustralya, Çin, Hindistan, İtalya (AB ile), Japonya, Kanada ve Kore’nin ardından Türkiye de Ay toprağına benzer toprak üretti.

İleride uzayda bir yaşam alanı oluşturulma ihtimaline karşı yürütülen çalışmalar, Türkiye'de de ivme kazandı.

Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Kapsamında 2021’de ‘Türkiye Coğrafyasının Çeşitli Bölgelerinden Alınan Örneklerle Ay Toprağının Benzerinin Üretilmesi’ çalışması gerçekleştirildi.

KULLANILACAK İLK MALZEME AY TOPRAĞI

Ay’a yerleşimin sağlanabilmesi için orada öncelikle inşaat yapıları yapılması gerektiğine değinen İnşaat Mühendisliği Hocası Prof. Dr. Y. Cengiz Toklu, bu yüzden oradaki kullanılacak malzemelerin başında Ay toprağının geldiğini söyledi.

Türkiye de uzaya hazırlık için Ay toprağı üretiliyor #1

"HER TÜRLÜ APOLLO TOPRAĞI BENZERİNİ ÜRETECEK FORMÜL"

Yapılan Apollo ve Luna seferleriyle dünyaya yaklaşık 400 kilogram Ay toprağı getirildiğini belirten Prof. Dr. Toklu, "Ay’daki toprak çeşitleri bulunduğu yere göre değişiyor. Mesela Ay’ın yükselti, çukur ve ara yerlerindeki toprak özellikleri çok başka. Diğer ülkeler, belirli çeşit toprağı ele alırken biz tüm toprak çeşitleri için formül oluşurduk." açıklamasını yaptı.

Türkiye de uzaya hazırlık için Ay toprağı üretiliyor #2

"DÜNYADA İLK, TÜRKİYE’DE ÜRETİLMİŞ OLACAK"

Apollo toprağının benzerini üretebilecek formülleri, oldukça karmaşık optimizasyon yöntemleri kullanılarak geliştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Toklu, "Bu, bugüne kadar dünyada yapılan tüm çalışmaların ötesinde bir sonuca ulaşılmış olması demektir. Elde edilen en başarılı örneğe verilen isim de TBG-1 olmuştur. Burada T ülkemizi, B’de çalışmaları destekleyen üniversitemizi temsil etmektedir." dedi.

Türkiye de uzaya hazırlık için Ay toprağı üretiliyor #3

"DÜNYADA İLK OLARAK TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ"

Ayrıca geçen yıl Çin tarafından insansız bir araçla getirilmiş olan 1.7 kilograma yakın örneğin de benzeri için gerekli formülü geliştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Toklu, "Böylece Çin örneği için benzer, dünyada ilk olarak Türkiye’de üretilmiş olmaktadır." şeklinde konuştu.

Türkiye de uzaya hazırlık için Ay toprağı üretiliyor #4

ÜRETİM AŞAMASININ İLERLEMESİ

Gelen toprakların kimyasal analizlerinin ellerinde bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Toklu, "Türkiye’nin birçok volkanik bölgesinden, bozulmamış alanlardan örnekler topladık. Ayrıca madenlerden bazalt, olivin inverit, uçucu füller gibi şeyler aldık. Bunların karışımıyla ‘benzerini nasıl üretebilirize’ çalıştık. Bir neticesinde de Ay toprağına çok yakın topraklar elde ettik." dedi.

"DÜŞÜK BÜTÇEYLE BAŞARDIK"

Yapılan çalışmanın bütçesinin uzay çalışmalarına göre oldukça düşük olduğuna değinen Prof. Dr. Toklu şunları söyledi:

"Uzay çalışmaları çok yönlüdür. İlla bunu yapmak için milyonlar harcamaya gerek yok. Mesela biz bu çalışmada çeşitli dağcı arkadaşlarımızdan yardım aldık ve laboratuvar çalışmalarımız oldu. Bu yıldan sonra artık o topraklarla neler yapabileceğimize çalışacağız. Ayrıca topraktan tonlarca üreterek bunları ayda nasıl kullanabileceğimizi de deneyeceğiz. Bu konuda bir çalışma projemiz de başlayacak."

Projenin araştırma ekibinde Prof. Dr. Nurcan Çalık Açıkbaş, Doç. Dr. Gökhan Açıkbaş, Dr. Pınar Akpınar ile Dr. A. Erdem Çerçevik de yer aldı.

#Ay toprağı #Türkiye
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