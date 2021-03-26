Türkiye'den Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin yardım teklifi

Dünyanın en yoğun kullanılan deniz yollarından Süveyş Kanalı'nda, salı günü 400 metre uzunluğundaki konteyner gemisinin karaya oturması, dünya gündemindeki sıcaklığını koruyor…

Kanal 3 gündür trafiğe açılmazken, Süveyş Kanalı İdaresi en güçlüsü 160 ton çekme kapasitesine sahip 8 çekicinin karaya oturan gemiyi kurtarmaya çalıştığını bildirdi.

Türkiye’den geminin kurtarılması için yardımı teklifi de gecikmedi.

“DÜNYADAKİ SAYILI GEMİLERDEN BİR TANESİ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, "Nene Hatun Gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi." dedi.

“HAFTALAR SÜREBİLİR”

Öte yandan kanal içinde bulunan 13 gemi, trafik durduğu için demir atmak zorunda kaldı.

Gemiyi kurtarmaya çalışan şirket Boskalis'in CEO'su Peter Berdowski, "Duruma bağlı olarak bu işlemin haftalar sürmesi ihtimali de mevcut." demişti.

Berdowski, geminin baş ve kıç kısmının kanalın iki kenarına yaslanmış durumda olduğunu söylerken "Gemi sanki devasa bir balina gibi karaya oturmuş durumda. Sahildeki kısımlara muazzam bir yük biniyor. Gemideki konteynerleri, yakıtı ve suyu tahliye edip sahile binen yükü azaltmamız gerekebilir." açıklamasında bulunmuştu.

TİCARETİN YÜZDE 10'U DURDU

Bu arada yılda ortalama 19 bin geminin geçiş yaptığı kanal, dünya ticaretinin yüzde 10'unun rotasını belirliyor.

Bu da kanalın kapalı kaldığı süre boyunca dünya ticaretinin yüzde 10'unun durması anlamına geliyor.

Uluslararası ticaret otoriteleri, taşımacılık sektöründe yaşanan bu krizin başta petrol olmak üzere ham madde fiyatlarına etki edebileceğini belirtiyor.

Diğer yandan kanalı kullanan şirketlerin de tazminat talebinde bulunması bekleniyor.