Türkiye'den Twitter'a çok sert tepki: Tarihi bir skandal!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’ın yaptığı açıklamada kapatılan hesapların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek amacıyla açılan “sahte” hesaplar olduğu ve bu hesapların tek bir merkezden yönetildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi.



SKANDAL KARARA ÇOK SER TEPKİ



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'ın Türkiye'de bazı hesapları kapatma kararına ve kapattığı hesaplarla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Altun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Fahrettin Altun'dan Twitter'ın kararıyla ilgili son dakika açıklaması



Twitter adlı sosyal medya platformu bu gece yarısı yaptığı bir açıklamayla Türkiye'de 7 binden fazla hesabın kapatıldığını duyurmuştur.

Twitter'ın yaptığı açıklamada kapatılan hesapların Sayın Cumhurbaşkanımıza destek amacıyla açılan "sahte" hesaplar olduğu ve bu hesapların tek bir merkezden yönetildiği iddiası gerçek dışıdır.



'TARİHİ BİR SKANDALDIR'

Hesapların kapatılması kararına dayanak olarak öne sürülen birtakım dökümanların da bilimsellikten uzak, taraflı ve siyasi saiklerle oluşturulduğu açıkça görülmektedir. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir şirketin almış olduğu kararı, ideolojik yaklaşımlarını bilimsel veri olarak pazarlamaya kalkışan birtakım eşhas tarafından hazırlanmış raporla meşrulaştırma çabası tarihi bir skandaldır.



'BİR SİYASİ HAREKETİN ZAN ALTINDA BIRAKILMASI KABUL EDİLEMEZ'

Tek bir teknik kanıt sunulmaksızın, tamamen varsayımlardan hareketle, ilgili-ilgisiz birçok sosyal medya hesabı aynı potada eritme amacı taşıdığı açık olan bu adımın atılması, yine somut dayanaktan yoksun şekilde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve bir siyasi hareketin zan altında bırakılması kabul edilemez.

Şeffaflık ve ifade hürriyeti kılıfına saklanmış bu ceberut yaklaşım birkez daha göstermiştir ki, Twitter bir ticari sosyal medya kuruluş olmanın ötesinde belirli bir siyasi ve ideolojik yaklaşımı benimseyen, bu yaklaşıma uymadığını üşündüğü tüm kullanıcılara ve aktörlere çamur atmaktan çekinmeyen bir ideolojik kara propaganda makinasına dönüşmüştür.



'BU ŞİRKETE HATIRLATMAK İSTERİZ'

Çok yakın geçmişte özellikle ABD'de şahit olduğumuz tartışmalar da düşünüldüğünde, Twitter'ın siyasetten Türkiye Cumhuriyeti'ni konumlama arzusu, kuruluşun PKK ve FETÖ gibi Türkiye'ye düşman yapılan kara propaganda faaliyetlerine kol kanat germe isteği ve Türk siyasetini dizayn etme hevesi net bir şekilde görülmektedir. Geçmişte bu tür yollara tevessül etmiş birçok yapının nihayetinde nasıl bir akıbetle baş başa kaldığını bu şirkete hatırlatmak isteriz.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti hiçbir surette sahteciliğe, manipülasyona ve dezenformasyona geçit vermeyecek, ülkemizde ve tüm dünyada her zaman hakikati, hür düşünceyi ve dijital farkındalığı güçlendirmek için çalışmaya devam edecektir.



Fahrettin Altun, Twitter



BİR TEPKİ DE MAHİR ÜNAL'DAN



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter'ın Türkiye'deki bazı hesapları kapatma kararına tepki göstererek, "Yalan ve iftiralarla bu mecraları kullanılamaz hale getiren çevreler için eşsiz bir fırsat sunan, teröristlerin kara propagandalarına kol kanat geren Twitter'in bu taraflı tutumuna karşı bizler dijital farkındalık için çalışmayı, ilkeli duruşumuzu korumayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Ünal, söz konusu karar üzerine Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

"Twitter ve diğer sosyal medya ağlarını, iftiraları, karalama kampanyaları, yalan siyasetleri için en elverişli zemin görenler, burayı Cumhurbaşkanımızın deyimiyle çöplüğe çevirenler, Stanford'dan gelen provokatif bir rapora ve Twitter'ın gerçek dışı iddialarına sarılmaktalar." değerlendirmesini yapan Mahir Ünal, şunları kaydetti:

"Şeffaflığı, gerçek isimlerle sosyal ağları kullanmayı, başka kullanıcıların haklarına saygılı, saldırgan tutumları reddetmeyi ilke olarak kabul etmiş AK Parti’nin bahsi geçen rapordaki suçlamalarla ilgisinin olmadığı, tam tersi Türkiye ve çıkarlarını savunmakla suçlandığı açıktır. Yalan ve iftiralarla bu mecraları kullanılamaz hale getiren çevreler için eşsiz bir fırsat sunan, teröristlerin kara propagandalarına kol kanat geren Twitter'in bu taraflı tutumuna karşı bizler dijital farkındalık için çalışmayı, ilkeli duruşumuzu korumayı sürdüreceğiz."