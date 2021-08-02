Türkiye genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi birçok ilde elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin yüksek talep ve iletim hatlarından kaynaklı olduğu açıklandı.
TÜRKİYE 02.08.2021, 11:51 02.08.2021, 11:54
Birçok ilde yaşanan gelen elektrik kesintilerine ilişkin yetkililer, yükselen elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalmasının yanı sıra aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi artırdığına dikkati çekerken, dağıtım şirketleri kesintilerin iletim kaynaklı olduğunu açıkladı.
Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz." denildi.
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