Türkiye genelinde günlerdir konuşulan kar yağışı başladı
İstanbul'da cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ederken Bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Gece yollarda olağanüstü bir aksaklık oluşmadı. Ancak yoğun kar kütlesi nedeniyle Eyüpsultan'daki bir spor salonunun çatısı çöktü; park halindeki araçlar hasar gördü. Sarıyer'de de yola devrilen bir ağacı itfaiye ekipler kaldırdı.
Bolu Dağı’nda da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Bölgede 4 gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı, yer yer 50 santimetreye ulaştı.
Sürücülerin kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zorlandığı güzergahta, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde ulaşımın aksamaması için kara yolları ekiplerinin saha çalışmalarını12 binden fazla personelle, 7 gün 24 saat sürdürdüğünü bildirdi.
Öte yandan metroroloji genel müdürlüğü 12 il için yoğun kar yağışı uyarısından bulundu
Bu göre Sivas, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu çevrelerinde yağması beklenen yoğun kar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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