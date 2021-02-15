Türkiye genelinde günlerdir konuşulan kar yağışı başladı

Bolu Dağı’nda da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bölgede 4 gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı, yer yer 50 santimetreye ulaştı.

Sürücülerin kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zorlandığı güzergahta, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde ulaşımın aksamaması için kara yolları ekiplerinin saha çalışmalarını12 binden fazla personelle, 7 gün 24 saat sürdürdüğünü bildirdi.

Öte yandan metroroloji genel müdürlüğü 12 il için yoğun kar yağışı uyarısından bulundu

Bu göre Sivas, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu çevrelerinde yağması beklenen yoğun kar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.