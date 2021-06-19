Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında pazar gününün tamamını kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'de başladı. Kısıtlama 21 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
İçişleri Bakanlığı, valiliklere koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge göndermişti.
Bu kapsamda, Türkiye genelinde bugün saat 22.00 itibarıyla başlayan ve pazar gününün tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması 21 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
Restoran ve lokantalar paket servisi yapacak
Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı pazar günü bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Bu işletmelerde zorunlu temel ihtiyaç harici ürün satılamayacak. Vatandaşlar evlerine yürüme mesafesindeki işletmelere gidebilecek.
Kısıtlama boyunca restoran ve lokantalar paket servisle mesailerine devam edecek. Kısıtlama süresince fırınlar da açık tutulacak.
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