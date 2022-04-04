Türkiye Güreş Milli Takımı'ndan Avrupa Şampiyonası'nda tarihi rekorlar

Başkent Budapeşte’de gerçekleştirilen ve 37 ülkeden toplam 375 sporcunun katıldığı 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye, 30 sporcu ile madalya mücadelesi verdi.

KADIN MİLLİ TAKIMI AVRUPA BİRİNCİSİ

Toplam 85 güreşçinin mindere çıktığı kadınlarda milli sporculardan Yasemin Adar Yiğit (76 kg.) ve Evin Demirhan Yavuz (50 kg.) ile 2 altın, Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kg.) ile 1 gümüş ve Bediha Gün (55 kg.) ile de bronz 1 bronz madalya kazandı. Türkiye kadınlarda takım halinde Avrupa Şampiyonu olarak tarihe geçti.

SERBEST STİLDE ERKEKLER AVRUPA İKİNCİSİ

Toplam 135 sporcunun mindere çıktığı erkekler serbest stilde ise Türk sporcular 6 madalya kazandı. 125 kiloda Taha Akgül 9’uncu Avrupa şampiyonluğunu kazandı, genç sporcu 92 kiloda Feyzullah Aktürk de altın madalya ile tarihe imzasını attı. 61 kiloda Süleyman Atlı gümüş, 65 kiloda Recep Aktaş, 79 kiloda Muhammet Akdeniz ve 86 kiloda da Osman Göçen ile 3 bronz madalya daha kazanan milliler, takım halinde Avrupa ikincisi olarak kürsüde yer aldı.

GREKOROMENDE AVRUPA İKİNCİSİ

Büyük çekişmenin yaşandığı ve 155 sporcunun yer aldığı grekoromende stilde de Türkiye önemli başarılara imza attı. Madalya koleksiyoncusu Rıza Kayaalp (130 kg.) 11’inci kez Avrupa’nın en büyüğü oldu. 60 kiloda Kerem Kamal ve 67 kiloda Murat Fırat da altın madalya kazanırken; 77 kiloda Yunus Emre Başar gümüş, 55 kiloda Emre Mutlu, 63 kiloda Ahmet Uyar ve 82 kiloda da Burak Akbudak bronz madalya aldı. Türkiye grekoromende takım halinde ikinci oldu.

AVRUPA ŞAMPİYONASI TARİHİNDE MADALYA SAYISI 338 OLDU

Macaristan’da tamamlanan bu organizasyon sonrasında Türkiye’nin Avrupa şampiyonalarında kazandığı madalya sayısı 338’e yükseldi. Milliler bugüne dek Avrupa’da kazandığı madalya sayısı serbest stilde; 57 altın, 61 gümüş, 80 bronz; kadınlarda 7 altın, 3 gümüş, 4 bronz ve grekoromende de 42 altın, 26 gümüş, 48 de bronza ulaştı. Böylece milliler Avrupa şampiyonaları tarihinde toplamda 106 altın, 90 gümüş ve 142 de bronz olmak üzere 338 kez kürsüye çıkmış oldu.

ŞEREF EROĞLU: "TARİHE NOT DÜŞTÜK"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcuların elde ettiği tarihi başarıyı değerlendirdi.

Şampiyonada 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandıklarını hatırlatan Eroğlu, "Haklı bir gurur yaşıyoruz. Bugün 17. madalyamızı aldık ve tarihe not düştük. Avrupa şampiyonalarında 16 madalyamız vardı, 17 madalyayla rekoru kırdık. İnşallah 18'e taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

"30 SPORCUMUZU GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"

"Bütün rekorlar kırılmak içindir ve biz kırdık." diyen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Çocuklar üç aydan beri kamptalar. Biz de uğraşıyoruz. Hem takımları kurduk hem de genç çocukları takıma koyduk. Burada o çocuklar savaştılar. 30 sporcumuzu öncelikle gözlerinden öpüyorum. Burada büyük Türk milletini temsil etmek yürek ister. Madalya alan 17 kişiyi tekrardan gözlerinden öpüyorum. Onlar görevlerini layıkıyla yaptılar. 10 sıklette altın madalya için güreştiğimiz ilk şampiyona. Yine 10 sıklette 7 madalya aldık, bu da ilk. Kadınların takım halinde Avrupa şampiyonluğu çok önemli ve Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Serbest takımı Avrupa ikincisi oldu. Grekoromende yine ikinci olduk, 1 maç daha alsak şampiyonduk. Bu nazarlık olsun. İnşallah bunu Dünya Güreş Şampiyonası'nda telafi edeceğiz."

"BU ÇOCUKLAR TARİHE GEÇTİLER"

Feyzullah Aktürk'ün 20 günde iki şampiyonluk yaşadığına işaret eden Eroğlu, "Başarı bir kişinin değil, hepimizin. Birbirimize inandık ve güvendik. 'İyi günde kötü günde başkanınız, eski şampiyon ağabeyiniz olarak her zaman yanınızda olacağım. Sizden tek isteğim Türk milletine yaraşır bir mücadele ortaya koyun.' dedim. Ülkemiz yeni şampiyon gençler kazandı. 106. Avrupa şampiyonluğu oldu. Bu çocuklar tarihe geçtiler. Türk sporuna isimlerini altın harflerle yazdırdılar." değerlendirmesinde bulundu.

"MİLLETİMİZE BAYRAM HEDİYESİ OLSUN"

Eroğlu, sırada Dünya Şampiyonası'nın olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burası birinci durak, bundan sonra Dünya Şampiyonası var. Oradan sonra 2024 Paris Olimpiyatları var. Madalya töreninden önce Dünya Güreş Birliği başkanıyla birlikteydik. 'Nereden buldun bu gençleri.' dedi. Başarma azmi olan gençler. Bütün salon bizim çocukları konuşuyor. 1-1 yendiğimiz maç yok. Bütün oyunları sayı ve teknik üstünlükle kazandık. Sporda sonlar değil, sonuçlar var. Biz çalışırsak bu iş böyle devam eder. 'Onlara her zaman potansiyelinizi ortaya koyun ve savaşın.' dedim. Ben tekrar sizin aracılığınızla çocuklara teşekkür ediyorum. Türk medyasına ve basınına teşekkür ediyorum, aramızda köprü oldunuz. Bu aziz ve mübarek günde insanlar bizi izledi. Biz de onlara bir bayram hediyesi yapalım dedik. Her şey Türkiye, Türk milleti, Türk devleti ve güreşi için."