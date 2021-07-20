Türkiye her zaman beklenilen ülke olmuştur

Başkan Gürbüz, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Barış Harekâtı’nın 47. yıldönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutladı. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük aşamalar kaydettiğini belirten Gürbüz: “Afganistan, Libya, Suriye, Irak, Katar gibi ülkelerin hepsinde Türkiye imzası var. Türkiye beklenen ülkedir. Çünkü Osmanlı kadim medeniyetinin en önemli temsilcisi Türkiye’dir. Ümmetin beklediği Recep Tayyip Erdoğan, istisnasız her olayın çözücüsü, İslam ülkelerinin savunucusudur. Filistin olayında duruşu zaten tüm dünya tarafınca takdir ile karşılandı. Bu bile tek başına gögüsümüzü kabartmaya yetiyor. Son 20 yıldır Türkiye’nin geldiği konum, eskiden hayal bile edilemezdi” şeklinde konuştu.

GÖNLÜMÜZ ORADA OLACAK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in: “20 Temmuz törenlerine AK Parti çok güçlü bir kadroyla katılacak, AK Parti MYK'sı orada olacak, MYK'dan ve milletvekillerinden arkadaşlarımızla çok güçlü bir katılım sağlayacağız. Bu sene Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğumuzu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğumuzu, Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber AK Parti'de orada çok güçlü bir kadroyla katılarak gösterecek” ifadesine değinen Başkan Gürbüz: “Bizimde kalbimiz Kıbrıs’ta olacak. Ada haklarının korunması en birinci öncelik. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya karşı durarak, Türkün hakkını savunuyor. Dünyaya Türkün gücünün gösterilmesini sağlayan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’dır. Şu anda Akdeniz’de haklarımızın savunulmasının tek grantisi Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesi ve Türk ordusunun yılmaz gücüdür” dedi.