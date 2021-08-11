Türkiye İDA'larla Mavi Vatan’da gücüne güç katacak

Son yıllarda ülkemizin gerek yurt içinde gerek yurt dışında en çok konuşulan savunma sanayii ürününün ne olduğunu sorsak hemen hepimizin aklına yerli ve milli SİHA’lar gelir. SİHA’ların başarısı yadsınamaz bir gerçek olmakla beraber Ankara, gelecek dönemlerde su altı ve su üstünde boy gösterecek milli insansız deniz araçlarıyla da adından söz ettireceğe benziyor.

Son olarak ASELSAN tarafından açıklanan Albatros projesi gözleri bir kez daha Türkiye’nin Mavi Vatan’daki atılımlarına çevirdi.