Türkiye ile ABD arasında S-400 anlaşması! Çavuşoğlu'ndan Biden yönetimine flaş mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yıl Sonu Basını Bilgilendirme Toplantısı'nda, 2020 yılında dış politikada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

"- 2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık.

"ERMENİSTAN İLE İLİŞKİLER NORMALLEŞEBİLİR"

- 2020'nin bizim en için olaylarından bir tanesi Karabağ meselesidir. Tarihi bir meseledir, Azerbaycan sahaya indi ve hakkını geri aldık. Biz de Türkiye olarak destek verdik. Sadece dost olduğumuz için değil, haklı oldukları için destek verdik. Azerbaycan'a desteğimiz devam edecektir. Dün Lavrov'la bu konuyu da ele aldık. Ermenistan ateşkese riayet ederse, saygı duyarsa ilişkiler normalleşebilir. Bu normalleşmeden en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı faydalanacaktır.

LİBYA VE SURİYE MESELESİ

- Libya'da da hep siyasi süreçten yana olduk. Libya'yla imzaladığımız anlaşmaları daha da pekiştirdik.

- Suriye'de büyük bir insani felaketi önledik ve ülkemize gelebilecek mültecilerin evlerine dönmesini sağladık. 300 bin Suriyeli evlerine döndü. Bölgedeki ateşkesi kalıcı hale getirmeye çalıştık. Terörden arındırdığımız bölgelere 411 bin göçmen evlerine dönebildi.

AB'YE "İLİŞKİLERİ DÜZELTME" MESAJI

- AB ile 2020'deki ilişkilerimiz inişli çıkışlı oldu. Ama 2020 özellikle Yunanistan ve Rum Kesimi'nin ve daha sonra Fransa'nın katılımıyla gergin geçen bir yıl oldu. Ama son zirveyle birlikte sağduyunun hakim olduğunu görüyoruz. Elbette sonuç bildirgesinde memnun olmadığımız hususlar var. Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz. AB üyesi olmasak bile biz Avrupa'nın bir parçasıyız.

"BİZSİZ BİR ŞEY YAPAMAYACAKLARINI HERKESE GÖSTERDİK"

- Meşru çıkarlar için adım attığımız zaman herkesi memnun etmediğimizi gördük. Ama bizim önceliğimiz milletimizin çıkarlarını korumaktır. Doğu Akdeniz de bunlardan biridir. Bize rağmen bir şey yapılamayacağını, sadece Doğu Akdeniz'deki ülkelere, sadece AB'ye değil herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördük. Ama bizim arzumuz Doğu Akdeniz'in barış ve istikrar bölgesi olması. O nedenle de Cumhurbaşkanımızın, AB'ye teklif ettiği çok taraflı konferans için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

S-400 VE BIDEN AÇIKLAMASI

- ABD ile FETÖ sorunu devam ediyor. Suriye'deki YPG'ye destek sorunu devam ediyor. S-400'ler nedeniyle CAATSA uygulandı. S-400'ler için ABD ile ortak çalışma grubu oluşturuldu, teknik görüşmeler başladı. ABD yaptırım kararından sonra bize "ortak çalışalım" teklifi ile geldi. Biz o teklife "evet" dedik ve görüşmeler de başladı. Ağır ya da hafif olması önemli değil, yaptırım kararı yanlış. ABD'de yeni yönetimle olumlu bir ilişki sürdürmeyi amaçlıyoruz.