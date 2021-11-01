Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitimde iş birliği

YÖK'teki heyetler arası görüşmede iki ülke arasında yükseköğretim alanında yeni bazı iş birliklerin yapılmasına yönelik çalışmalar müzakere edildi.

Bakan Amrullayev'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özvar, Azerbaycan ile her alanda olduğu gibi yükseköğretim alanında da çok köklü ilişkilerin bulunduğunu ifade etti.

Özvar, şu bilgileri verdi:

"Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu heyeti olarak yükseköğretim alanında yeni iş birliklerinin yapılmasına yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştireceğiz. İki kardeş ülke olarak yükseköğretim alanında atacağımız yeni ve önemli adımlarla aramızdaki ilişkileri daha da köklü hale getirmek iradesini taşıyorum."

"İki ülke arasında öğretim üyesi hareketliliğinin de olması gerektiğine inanıyoruz"

Türkiye'de 25 bine yakın Azerbaycanlı öğrencinin eğitim aldığına işaret eden Özvar, "Türkiye'de üniversitelerde eğitimlerini tamamlayan bu öğrencilerimiz, en başta Azerbaycan'a, Türkiye'ye ve Türk dünyasına önemli katkılarda bulunacaktır." dedi.

Gelecek yıllarda iki ülke arasındaki öğrenci hareketliliğinin daha fazla sayıda olmasını arzu ettiklerini dile getiren Özvar, "Eğitim öğretim hareketliliğinin yanı sıra biz yükseköğretim alanında öğretim elemanı, öğretim üyesi, bilim insanı hareketliliğinin de olması gerektiğine inanıyoruz. Bu fevkalade önemli bir husustur. Yükseköğretim alanındaki ilişkileri daha da geliştirmek daha kurumsal hale getirmek bizim en temel hedeflerimizden bir tanesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ise Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.