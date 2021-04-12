Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşma! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Dibeybe huzurunda iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Törenin ardından Başkan Erdoğan açıklama yaptı.

TÜRKİYE 12.04.2021, 20:16
Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşma! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin katılımıyla iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni düzenlendi. İmza töreninin ardından Başkan Erdoğan açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Rahmet, mağfiret, bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'in arefesinde gerçekleşen bu ziyaretin hayırlara vesile olmasını Rabbimden ziyaret ediyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum.

YÜZYILLARDIR KADER BİRLİĞİ YAPTIK

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin ilk toplantısını başarıyla icra ettik. Libya'yla 500 yılı aşan köklü, derin ve özel münasebetlere sahibiz. İki dost, kardeş ve akraba millet olarak bekalarımız ve ayyıldızlarımız için yüzyıllardır kader birliği yaptık. Egemenliğimizi kast edenlere karşı yekvücut mücadele verdik.

LİBYALI KARDEŞLERİMİZİN YARDIMINA KOŞTUK

Türkiye tüm Libya'yı muhabbetle kucaklamaktadır. Milli Birlik Hükümeti'ne evvelki meşru hükümetlere olduğu gibi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Trablus'a yönelik saldırıların ciddi boyutlara ulaştığı dönemlerde BM'ce tanınan meşru hükümetin davetine icabetle Libyalı kardeşlerimizin yardımına koştuk.

Bu destek sadece Türkiye'den gelmiştir. Biz meşru hükümetin yanında yer alırken başkaları darbeci Hafter'i desteklemeyi ve silahlandırmaya devam ettiler. Toplu mezarlar, işgal döneminin canlı şahitleridir.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ TRABLUS'UN DÜŞMESİNİ ÖNLEDİ

Hak, adalet ve meşruiyet yerine darbenin ve darbecilerin yanında saf tutanlar bu katliamlara ortak olmuşlardır. İmzalığımız Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat kapsamında Trablus'un düşmesini önlemiş ve ateşkesi sağlamıştır.

Türk özel sektörünün Libya'ya geri dönüşünü hızlandıracak adımlar üzerinde fikir birliğine vardık. Türkiye olarak, (Libya) Milli Birlik Hükümetine evvel ki meşru hükümetlere olduğu gibi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin imzaladığımız mutabakat muhtırası 2 ülkenin milli menfaatini ve istikbalini güvence altına almıştır.

LİBYA'YA 150 BİN AŞI

Türkiye sağlam yapısı ve güçlü özel sektörüyle Libya'nın imarına her türlü desteği verecektir. Yarın Başbakan Dibeybe'nin iş adamlarımızla yapacağı toplantıda bu konular etraflıca değerlendirilecektir. Koronavirüs belasının yaygın bir şekilde devam ettiği süreç içerisinde şu an itibariyle yarın 150 bin doz aşıyı da kendilerine teslim edeceğiz. Bingazi'deki Başkonsolosluğumuzu şartlar olgunlaştığında yeniden faal hale getirmeyi planlıyoruz. Türkiye'nin koronaviürüsle mücadeledeki tecrübelerini Libya'ya süratle aktaracağız. Bu amaçla Trablusgarp'ta bir salgın hastanesini işleteceğiz."

Dibeybe'nin açıkalamarından önemli başlıklar

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğine, Türk halkına Ramazan-ı şerif münasabetiyle en içten dileklerimi iletirim. Toplantımız gerçekten çok önemliydi. İki kardeş ve dost ülke arasında. Önemli bir stratejik işbirliği toplantısı oldu. Bizler tüm komşu ve dost ülkelerle gerçek anlamda stratejik ilişkiyi tesis etme arzusu içerisindeyiz. Özellikle de Türkiye ile bunu yapma arzusu içerisindeyiZ.

Türkiye'nin Libya'da kalıcı ateşkese yönelik desteğinden dolayı müteşekkiriz.

Ayrıntılar geliyor

#Erdoğan #Dibeybe #Türkiye #Libya #anlaşma
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