Türkiye karlı ve soğuk havanın etkisinde!

Buna göre İstanbul, Kocaeli, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adana, Mersin, Antalya için turuncu kodlu uyarı verildi.

Öte yandan Hatay, Osmaniye, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Kayseri, Sivas için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşlardan başta buzlanma olmak üzere don, çığ ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Bu yağışlar İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacak.

Cuma günü Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışları görüldükten sonra soğuk ve kar yağışlı havanın yurdu terk etmesi bekleniyor.